Брянская спортсменка выиграла Кубок Кремля

В Государственном Кремлевском Дворце прошёл турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля – Гордость России!». В латиноамериканской программе выступили спортсменка Валерия Айдаева в дуэте с Кириллом Белоруковым из Ярославля. Пара вновь выиграла престижный турнир. Валерия Айдаева к своим наградам добавила пятый Кубок Кремля.

«Я не могу подвести тех,кто мне доверяет» Депутат Виталий Вовченко – о становлении и сегодняшней работе Смоленской областной Думы. Виталия Владимировича Вовченко по праву можно назвать одним из старожилов смоленской политики, за его плечами – три депутатских срока в Смоленском горсовете, причём два из них он отработал в статусе председателя. В 2018 году он стал депутатом областной думы шестого, а 2023 году – седьмого созывов. С чистого листа – Виталий Владимирович, в 2024 году Смоленская областная

Шанс для деревни Как в регионе поддерживают сельских жителей. В Смоленской государственной сельскохозакадемии под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова состоялось расширенное совещание на тему социального контракта. В нём приняли участие около ста глав сельских поселений региона, а также студенты профильного вуза. Дело молодое В этот раз о возможностях господдержки рассказали прежде всего молодой аудитории. И это не

Сохранить людей на селе Жителям Сафоновского района рассказали об условиях социального контракта. В Сафонове состоялась встреча, на которой жители района подробнее узнали о социальном контракте. Важнейшая мера господдержки направлена на улучшение жизни людей с небольшим доходом. Мероприятие прошло под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова, в нем приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Нина Снытина и Елена Гераськова, отраслевые специалисты правительства региона и главы сельских поселений. Поддержка

Запасной выход Как повышают уровень безопасности в школах? На прошлой неделе на первый план вышли вопросы безопасности в учреждениях образования, которые губернатор Василий Анохин держит на личном контроле. В связи с инцидентом, который произошёл в школе №18 областного центра, глава региона провёл совещание с участием руководителей правоохранительных органов, региональных МЧС и Роспотребнадзора, а также глав муниципалитетов. Напомним,

Что посеем… Аграрии Смоленской области приступили к весенне-полевым работам. Символический старт посевной кампании дал губернатор Василий Анохин, который побывал на полях крупнейшего смоленского предприятия по производству куриных яиц – «Птицефабрики „Сметанино”». Для создания собственной кормовой базы компания выращивает зерно и рапс, ежегодно наращивая объёмы производства. «Все муниципальные районы области уже приступили к весенним полевым работам и активно