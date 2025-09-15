Брянская студентка завоевала «золото» всероссийского фестиваля ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Республике Ингушетия прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в соревнования приняли 350 студентов в составе 42 команд вузов. Они состязались в многоборье и эстафете ГТО.

Регион представили студенты Брянского государственного университета имени Петровского.

В личном первенстве на пьедестал почёта поднялись трое брянских спосртменов. В прыжках длину с места лучшей стала Алёна Минячихина. Девушка завоевала золотую медаль.

Брянские студенты на фестивале заняли девятое командное место.