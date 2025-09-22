Брянские акробатки завоевали две награды в Краснодаре

Брянские акробатки завоевали две серебряные медали на всероссийском турнире в Краснодаре. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Краснодаре прошли всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера СССР Геннадия Казаджиева.

На соревнованиях выступили воспитанницы брянских спортшкол по спортивной гимнастике и «Десна».

В многоборье женскую тройка брянских гимнасток завоевала серебряную медаль. В программе Мастеров спорта 14 лет и старше успешно выступила воспитанница спорткомплекса «Десна» Валерия Казакова. Она заняла второе место.