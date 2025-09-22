Брянские акробатки завоевали две награды в Краснодаре
Брянские акробатки завоевали две серебряные медали на всероссийском турнире в Краснодаре. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Краснодаре прошли всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера СССР Геннадия Казаджиева.
На соревнованиях выступили воспитанницы брянских спортшкол по спортивной гимнастике и «Десна».
В многоборье женскую тройка брянских гимнасток завоевала серебряную медаль. В программе Мастеров спорта 14 лет и старше успешно выступила воспитанница спорткомплекса «Десна» Валерия Казакова. Она заняла второе место.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного