Брянские акробатки завоевали восемь наград в Орле
Открытый Кубок Орловской области памяти заслуженного тренера СССР Станислава Даниловича Веревкина прошёл в Орле. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 11 регионов.
Акробатки Брянской области завоевали восемь наград. Первое место заняли Полина Семичастная, Ксения Каменщикова и Дарья Аксенова.Серебряными призёрами стали Анастасия Савкина и Анастасия Шульц. Бронзовые медали завоевали Виктория Дедекина, Александра Ольховская и Полина Постевко.