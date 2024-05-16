Брянские акробатки завоевали восемь наград в Орле

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

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На Унечском направлении в Брянской области продолжаются ремонтно-путевые работы. Так 15,16 и 17 мая с 11:30 до 17:30 на однопутном перегоне Выгоничи – Пильшино железнодорожники будут проводить работы по замене рельсовых плетей.

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».