Брянские баскетболисты выиграли матч с командой из Могилёва. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств в Брянске прошёл международный товарищеский турнир по баскетболу. Хозяева площадки — БК «Десна» — принимали у себя команды из Подмосковья, Курска и Республики Беларусь.

Третье место заняли курские «Русичи». В финале «Десна» сыграла с могилёвским «Борисфеном». Брянцы оказались сильнее и завоевали главный кубок турнира. Белорусские баскетболисты увезли домой серебряные награды. Утешительный приз вручили команде «ЦСП-Химки».

фото: БК «Десна».