Брянские бегуньи стали первыми в эстафете на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Санкт-Петербург состоялись чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. За медали боролись сильнейшие легкоатлеты в возрасте до 20 лет.

В эстафете 4×200 метра среди девушке выступили воспитанницы брянских спортивных школ имени Самотесова и «Русь». Они преодолели дистанцию за 1:37.94 секунды. Брянские легкоатлетки завоевали золотые медали.