Брянские бодибилдеры завоевали 15 медалей на чемпионате в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Первенство и чемпионат Орловской области по бодибилдингу прошёл 14 сентября. В Конгресс Холл ТРК «Гринн» в Орле собрались спортсмены из Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской, Липецкой, Владимирской областей, города Москвы и республики Мордовия.
Брянские бодибилдеры завоевали девять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Впервые в Орле выступили и совсем юные участники. Чемпионкой в категории «Фитнес дети 6-9 лет» стала Виктория Дедекина, а в категории «Фитнес дети 10-13 лет» – София Гузикова. Серебряные награды в этих категориях завоевали брянские участницы Анастасия Савкина и Милана Чеботарь.
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного