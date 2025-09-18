Брянские бодибилдеры завоевали 15 медалей на чемпионате в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первенство и чемпионат Орловской области по бодибилдингу прошёл 14 сентября. В Конгресс Холл ТРК «Гринн» в Орле собрались спортсмены из Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской, Липецкой, Владимирской областей, города Москвы и республики Мордовия.

Брянские бодибилдеры завоевали девять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Впервые в Орле выступили и совсем юные участники. Чемпионкой в категории «Фитнес дети 6-9 лет» стала Виктория Дедекина, а в категории «Фитнес дети 10-13 лет» – София Гузикова. Серебряные награды в этих категориях завоевали брянские участницы Анастасия Савкина и Милана Чеботарь.