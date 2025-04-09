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Брянские бодибилдеры завоевали 15 наград на чемпионате и первенстве ЦФО

2025, 09 апреля 15:28 Спорт
Брянские бодибилдеры завоевали 15 наград на чемпионате и первенстве ЦФО
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Брянские бодибилдеры завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

Чемпионат и Первенство ЦФО по бодибилдингу прошли во Дворце культуры БМЗ Брянска. Честь региона отстаивали 28 спортсменов.

Среди детей первое место заняли София Гузикова и Полина Семичастная. Серебро в возрастной категории 10-13 лет завоевала Элеонора Захарина. Бронзовыми призёрами стали Мария Хоменкова и Владислава Мушинская.

Среди юношей первым стал Тимофей Лоцманов. Надежда Зубакова и Кристина Зубакова поднялись на вторую и третью ступень пьедестала почёта среди юниорок.

На счету взрослых брянских спортсменов три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

 

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