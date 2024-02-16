Брянские боксёры завоевали четыре награды в Калининграде

Брянские боксёры завоевали четыре награды на Всероссийском чемпионате в Калининграде. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калининграде прошёл Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях участвовали свыше 500 спортсменов из 22 регионов.

Спортсмены из Брянской области завоевали четыре медали. Первое место заняли Кирилл Глущенко и Андрей Картамышев из Брянска, а также Иван Хатюшин из Комаричей. СЕребряным призёром стал Михаил Фирсов из Комаричей.