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Брянские борцы завоевали четыре награды на всероссийских соревнованиях

2024, 10 декабря 13:18 Спорт
Брянские борцы завоевали четыре награды на всероссийских соревнованиях
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Брянские борцы завоевали четыре награды на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Брянске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза Павла Камозина. В них участвовали борцы из 15 регионов России, а также две сборные команды Беларуси. 

Борцы брянской спортшколы «Электрон» Вадим Сапожков занял первое место. Он подтвердил норматив Мастера Спорта. Его коллега по школе Тимур Талипов стал бронзовым призёром. Также третье место заняли воспитанники школы олимпийского резерва по борьбе Брянска Даниил Гришин и Тимур Завалишин.

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