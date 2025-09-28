Брянские борцы завоевали восемь медалей на турнире в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Гомель Республики Беларусь прошёл XXIX открытый турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Сергея Смаля. Во Дворце лёгкой атлетики собрались спортсмены 17-20 лет из разных регионов России и Белоруссии.

Участие в международных соревнованиях приняли и брянские борцы. Спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.