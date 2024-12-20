Брянские дзюдоисты завоевали 26 наград на турнире в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Открытый фестиваль единоборств и Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Москва Златоглавая» прошли в Москве. Во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина собрались почти 1000 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из 35 регионов России.

Сборная Брянская область на Фестивале заняла третье общекомандное место. На всероссийских соревнованиях брянцы стали вторыми. Всего юные дзюдоисты региона завоевали 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.