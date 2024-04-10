Брянские дзюдоисты завоевали «бронзу» Всероссийского турнира

Брянские дзюдоисты завоевали бронзовые медали Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Тамбов прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин. Турнир посвящён памяти заслуженного тренера России Александра Малина. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из 24 регионов.

В весовой категории до 90 кг бронзовую награду завоевал мастер спорта, воспитанник брянской спортшколы «Русь» Юрий Божа. Также третье место занял Иван Гераськин из спортшколы по борьбе Брянска. Он выступал в весовой категории до 100 кг.