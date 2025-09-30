Брянские дзюдоисты завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Иваново прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо. Участие в соревнованиях приняли юниоры и юниорки до 21 года из пятнадцати субъектов страны. Они разыграли 16 комплектов наград.

В весовой категории до 100 кг выступил воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Абдулла Хайбулаев. Он завоевал золотую медаль. Его коллега по школе Виктория Васикова стала серебряным призёром в весовой категории до 70 кг. Кроме того, на счету дзюдоистов из Брянска и Брянского района четыре бронзовые медали.

Все спортсмены примут участие в первенстве России в Краснодаре.

