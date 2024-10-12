Брянские фехтовальщики завоевали восемь медалей межрегиональных соревнований в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Семилуки Воронежской области прошли межрегиональные соревнования по фехтованию. В них участвовали мальчики и девочки до 12 лет из семи регионов.

Брянскую область представляли 17 воспитанников спортшколы «Партизан» и Дворца единоборств имени Артема Осипенко.

В личном первенстве до 12 лет брянские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали. Команды девочек и мальчиков также заняли третью ступень пьедестала почёта.

Среди мальчиков до 9 лет в команде «Микс» первым стал Максим Муханов. А среди девочек до 9 лет Евгения Соловьева завоевала серебряную награду.