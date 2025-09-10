Брянские футболистки выиграли пять матчей групповой этап всероссийских соревнований. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Брянске прошёл финальный матч группового этапа всероссийских соревнований «I Лига» по футболу среди женских команд. На своём поле девушки из спортклуба «Спартак» приняли «Факел-Сталь» из Воронежа. Матч закончился со счётом 5:1. Победу праздновали брянские футболистки.

Перед этим «Спартак» также обыграл другой воронежский клуб «Факел» с разгромным счётом 10:0.

Всего в групповом этапе соревнований брянские футболистки выиграли пять игр из восьми, а также один раз сыграли вничью. Девушки забили 45 мячей, пропустив всего пять.