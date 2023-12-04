Брянские гимнастки завоевали четыре медали в Липецке

Брянские гимнастки завоевали одну золотую и три серебряные медали на турнире в Липецке. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На базе Спортивной школы №1 в городе Липецка прошёл кубок области по спортивной гимнастики. На турнир собрались спортсмены из Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанский, Брянской областей, Калининграда и Луганской народной республики.

Регион представили воспитанницы школы по спортивной гимнастике областного центра. В программе мастера спорта первое место заняла Вероника Шитая. Кроме того серебряными призёрами турнира стали Вероника Ларина, Анна Васильева и Мария Трубачева.