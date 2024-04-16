Брянские гиревики выиграли девять медалей на чемпионате ЦФО

Брянские гиревики выиграли девять бронзовых медалей чемпионата Центрального федерального округа. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Рыбинск Ярославской области прошёл чемпионат Центрального федерального округа по гиревому спорту. В нём участвовали свыше 170 спортсменов из 15 регионов.

В толчке по длинному циклу брянские спортсмены завоевали пять бронзовых наград. Виктория Альянова в весовой категории до 63 кг установила новый абсолютный рекорд Брянской области с результатом в 33 подъёма гирь по 24 кг.

В эстафете четверо воспитанников брянской спортшколы по борьбе уступили командам из Москвы и Смоленской области. С суммой в 140 подъемов спортсмены завоевали бронзовые награды.