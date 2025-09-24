Город32

Брянские гиревики завоевали четыре награды Кубка России

2025, 24 сентября 09:20 Спорт
Брянские гиревики завоевали четыре награды Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В городе Санкт-Петербурге завершился Кубок России по гиревому спорту. За медали боролись более 350 спортсменов из 45 регионов. В сборную Брянской области вошли 11 гиревиков из Брянска, Новозыбкова и Красной Горы.

Впервые в истории Брянского гиревого спорта Кубок страны среди женщин выиграла Виктория Альянова. Она завоевала «золото» в толчке с результатом в 49 подьемов. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска также стала серебряным призёром в толчке по длинному циклу, сделав 38 подъемов. Девушка обновила абсолютные рекорды Брянской области. Кроме того, Виктория заняла первое место в эстафете в составе команды Центрального Федерального округа.

В весовой категории до 95 кг среди мужчин в упражнении толчок серебряную медаль завоевал брянец Андрей Мухитов. Он сделал 103 подъема двух 32-х килограммовых гирь.

В командном зачете Брянская область заняла седьмое место.

