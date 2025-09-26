Брянские каратисты вошли в тройку лидеров на Кубке России и завоевали 24 награды. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Витязево в Краснодарском крае в рамках XVII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств 2025 года прошли всероссийские соревнования и Кубок России по всестилевому каратэ. Участие в них приняли свыше 1500 спортсменов из 50 регионов.

Брянскую область представили воспитанники региональной федерации по всестилевому каратэ. Спортсмены завоевали 12 золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На Кубке России сборная заняла третье общекомандное место.