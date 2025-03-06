Брянские каратисты завоевали 47 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО по всестилевому каратэ. В состязаниях участвовали свыше тысячи спортсменов разного возраста.

Регион представляли воспитанники спортивной школы «Спартак». Брянская область заняла второе общекомандное место. Юные каратисты завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей.