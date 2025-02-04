Брянские легкоатлетки завоевали три медали на V этапе «Снежной королевы». Об это сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Славянске-на-Кубани прошёл V этап «Снежной королевы» — Кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике. На престижном турнире отличились воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь».

В прыжках в длину выиграла Кристина Гурская. Он преодолела отметку в 6,51 метра, показав свой лучший результат в зимнем сезоне.

В пятиборье сразу брянские легкоатлеты заняли сразу два призовых места.Марианна Бакосова стала первой, набрав 4079 очка. Виктория Карасева завоевала серебряную награду с результатом в 4023 очка.