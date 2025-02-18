Брянские легкоатлеты стали чемпионами в Республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Могилёве проходит Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике в помещении. В турнире участвуют 30 российских спортсменов, в том числе и из Брянска.

В прыжках в высоту первым стал Илья Иванюк. Он преодолел планку в 2.24 метра.

А в тройном прыжке лучшей стала Дарья Нидбайкина. Она показала результат в 14.02 метра.