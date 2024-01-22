Брянские легкоатлеты завоевали 16 золотых наград на чемпионате ЦФО

Брянские легкоатлеты завоевали 16 золотых наград на первенстве и чемпионате ЦФО в Смоленске. Об этом сообщили в региональной департаменте физкуьтуры и спорта.

В Смоленске прошли Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. Участвовали в соревнованиях свыше тысячи спортсменов из 17 регионов.

Сборная Брянской области завоевала 16 золотых, девять серебряных и 14 бронзовых медалей. Так, воспитанники спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.Д. Самотесова 11 раз стали стали первыми в беге, прыжках в длину и высоту, толкании молота,пятиборье и семиборье. Ещё пять золотых наград завоевали спортсмены школы «Русь». Они отличились в пятиборье и семиборье.