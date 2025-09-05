Брянские легкоатлеты завоевали две медали на первенстве России

Брянские легкоатлеты завоевали золотую и серебряную медали в эстафете на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 и 18 лет.

В эстафете 100+200+300+400 метров выступили воспитанницы брянских школ имени Самотесова и «Русь». Девушки показали в 2.11.55 секунды. Они завоевали золотые медали.

В эстафете 4х800 метров отличились брянские бегуны из спортшколы имени Самотесова. Они преодолели дистанцию за 7.54.04 секунды, заняв второе место.