Брянские легкоатлеты завоевали три «золота» международных соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Международные соревнования «На призы олимпийцев ЦСКА» прошли в Москве. На турнире выступали легкоатлеты до 18 лет из России и Республики Беларусь. Они состязались в беге, эстафете, прыжке в длину, высоту и с шестом, в толкании ядра.

Брянские легкоатлеты из спортшколы Самотесова имени завоевали три золотые награды. В беге на 60 метров победу одержала Полина Лебедева и Тимофей Савкин. Алёна Афонина обошла соперников, преодолев 1 метр 76 сантиметров в прыжках в высоту.