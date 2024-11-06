Брянские легкоатлеты завоевали «золото» на спартакиаде по спорту глухих

Брянские легкоатлеты завоевали две золотые медали в толкании ядра на спартакиаде по спорту глухих. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Х Всероссийская летняя Спартакиада по спорту глухих прошла в городе Саранск Республики Мордовия. Там собрались свыше 600 спортсменов из 35 регионов России.

Брянские участники выступили в толкании ядра. Анна Казеичева бросила снаряд на 7,43 метра. Она завоевала золотую медаль. Также первым стал брянец Даниил Абрашов. Он показал результат в 11,93 метра и вошёл в состав сборной России.