Брянские легкоатлеты завоевали «золото» всероссийского турнира

Брянские легкоатлеты завоевали два «золота» всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли соревнования по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера РСФСР и СССР Вячеслава Самотёсовa. Участвовали в них спортсмены из разных регионов.

В церемонии открытия гостей и спортсменов приветствовали супруга Вячеслава Дмитриевича – легенда Брянской легкой атлетики – Людмила Ивановна Самотесова. Она дала старт соревнованиям.

«Золото» турнира в беге на 60 метров завоевал Даниил Соболев. Он показал результат в 7,04 секунды.

В прыжках в высоту победу одержал Илья Иванюк. Он преодолел планку в 2,19 метра.