Город32

Брянские лыжники стали призёрами турнира в Москве

2025, 09 марта 15:58 Спорт
Брянские лыжники стали призёрами турнира в Москве
Источник фото

Брянские лыжники завоевали две медали на турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Москве прошли соревнования по лыжным гонкам памяти Михаила Головатова на призы президента Федерации лыжных гонок г. Москвы памяти Михаила Головатова.

В них приняли участие спортсмены Брянской области. Серебряным призёром стал Антон Белин. Бронзовую медаль завоевала Дарья Хайдукова. В шаге от пьедестала остановилась Вера Ходулапова.

 

Читайте также
Кражу шуруповёрта из магазина раскрыли полицейские в Брянске
09 марта 17:24
Кражу шуруповёрта из магазина раскрыли полицейские в Брянске
Брянские пловцы завоевали четыре медали всероссийских соревнований
09 марта 17:02
Брянские пловцы завоевали четыре медали всероссийских соревнований
Брянский самбист стал призёром чемпионата России
08 марта 17:18
Брянский самбист стал призёром чемпионата России
Брянский губернатор поздравил женщин с праздником
08 марта 11:20
Брянский губернатор поздравил женщин с праздником

Новости регионов

05.03.2025 10:39
Без лишней бюрократии
На Смоленщине упростили получение «Подарка новорождённому». Теперь набор вещей для ухода за малышом родители получают сразу при выписке из роддома. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Раньше нужно было предъявлять свидетельство о рождении из загса в социальное или медучреждение по месту жительства. Людям это было неудобно, об этом они писали сообщения и в социальных сетях. Согласен, что процесс должен быть максимально удобным», – прокомментировал принятое решение
05.03.2025 10:38
Команда героев
На прошлой неделе открылась регистрация на участие в региональной программе «Герои   СВОего  времени. Смоленск». Только за первый день поступило почти 100 заявок. «Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. Один из тех, кто подал заявку, доброволец Андрей Леонидович Киреенков. Родился в Смоленске, ветеран двух чеченских вой­н. В начале 2000‑х участвовал в ликвидации бандформирований
05.03.2025 10:37
Маршрут перестроен: В регионе перевозчикам меняют «правила игры»
Тысячи смолян ежедневно пользуются автобусами и маршрутками, чтобы добраться до места работы, учёбы или просто по делам, поэтому тема работы общественного транспорта остаётся одной из самых актуальных. Власти наводят порядок в сфере пассажирских перевозок. На прошлой неделе Смоленская областная Дума приняла в качестве законов пакет инициатив, предложенных правительством региона. «Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы
05.03.2025 10:36
На этапе строительства
Губернатор Василий Анохин провёл очередное заседание штаба по строительству, на котором обсуждался ход возведения ряда социальных объектов в регионе. «Школы, больницы, детские сады – всё это учреждения, куда каждый день приходят люди – на работу, учебу или за помощью. Поэтому серьёзное внимание уделяю модернизации нашей социальной инфраструктуры. Целый ряд строительных объектов сейчас в работе – их держу на личном контроле», – отметил глава

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский дзюдоист выиграл «золото» в Троицке
Спорт
Юный брянский самбист выиграл первенство ЦФО
Лента новостей
Коммунальный сюрприз: в Брянске обнаружили сотни «ничейных» водопроводов
Спорт
Брянская лыжница стала призёром Деминского марафона
Общество
Рабочие монтируют балки путепровода над железной дорогой в Унече

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на Wink
Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на Wink

«Ростелеком» вновь объединил людей со всей России в новом сезоне социального проекта «Потому что мы — семья». В этот раз герои расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись в современном цифровом мире. Посмотреть кинооткровения на знакомую тему можно уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Новые светодиодные светильники установят на пассажирских платформах в Брянской области
Новые светодиодные светильники установят на пассажирских платформах в Брянской области

Железнодорожники приступили к установке новых светодиодных светильников на пассажирских платформах Брянской области. Всего будет   установлено более 1,5 тыс. светильников взамен люминисцентных на 162 остановочных пунктах, а также в залах ожидания 27 малых вокзалов. 

Климовский РЭС брянского филиала «Россети Центр» отмечает 60-летний юбилей
Климовский РЭС брянского филиала «Россети Центр» отмечает 60-летний юбилей

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр», сегодня Климовский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» обеспечивает надёжное электроснабжение более 13,5 тысячи жителей, социально значимых объектов и промышленных предприятий. В эксплуатации РЭС – более 1007 км линий электропередачи, пять подстанций напряжением 35–110кВ, ключевой из которых является ПС 110/35/10 кВ Климово.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика