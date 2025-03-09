Брянские лыжники стали призёрами турнира в Москве

Брянские лыжники завоевали две медали на турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошли соревнования по лыжным гонкам памяти Михаила Головатова на призы президента Федерации лыжных гонок г. Москвы памяти Михаила Головатова.

В них приняли участие спортсмены Брянской области. Серебряным призёром стал Антон Белин. Бронзовую медаль завоевала Дарья Хайдукова. В шаге от пьедестала остановилась Вера Ходулапова.