Брянские лыжники стали вторыми на всероссийских соревнованиях

Брянские лыжники заняли второе место на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Кировске Мурманской области завершились всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Брянская спортсменка Алёна Перевозчикова завоевала серебряную и бронзовую медали.

Среди мужчин брянцы Олег Поляков и Максим Ковалев вошли в десятку лучших из более чем двухсот спортсменов. В гонке классическим стилем на 15 км Никита Трякин из спортшколы Брянска выполнил требования для присвоения звания Мастера спорта России.

В командном зачёте Брянская область стала второй из 29 команд-участниц.