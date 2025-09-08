Брянские лыжники завоевали четыре медали на фестивале в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошёл межрегиональный Фестиваль лыжероллерных дисциплин. В турнире участвовали воспитанники брянской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Золотую медаль завоевал Сергей Шишков. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Софья Колесникова и Маргарита Туболева. Бронзовая награда досталась Дарье Хайдуковой.