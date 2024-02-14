Брянские паралимпийцы завоевали 16 медалей Кубке России по лёгкой атлетике в Новочебоксарске. Об этом сообщили в региональной департаменте физкультуры и спорта.

В Новочебоксарске Чувашской Республика прошёл Кубок России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «легкая атлетика». В турнире приняли участие свыше 210 спортсменов из 47 регионов.

В их числе и представители Брянской области. Они отличились в беге, прыжках в длину и толкании ядра. Брянские спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.