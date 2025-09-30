Брянские полиатлонисты завоевали две медали первенства мира

Брянские полиатлонисты завоевали золотую и бронзовую медали первенства мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Сасово Рязанской области прошли чемпионат и первенство мира по полиатлону в дисциплине «троеборье с бегом».

В сборную России вошли воспитанники Карачевской спортшколы Максим Подтыкайлов и спортшколы «Электрон» Дятьковского района Георгий Репин. Максим Подтыкайлов завоевал золотую медаль среди юниоров. А Георгий Репин стал бронзовым призёром.