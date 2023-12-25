Брянские самбисты завоевали 10 наград на Межрегиональном турнире

Брянские самбисты завоевали 10 медалей на Межрегиональном турнире в память погибших военных. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко прошёл Межрегиональный турнир по самбо. Его посвятили памяти спортсменов, погибших на спецоперации. Участвовали в соревнованиях 226 спортсменов из Брянской, Смоленской и Калужской областей.

Регион представили воспитанники брянской спортшколы по борьбе завоевали. Первыми стали Глеб Костин, Максим Сидоренко и Станислав Пилипченко. Также на счету брянских спортсменов три серебряные награды и четыре – бронзовые.