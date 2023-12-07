Брянские самбисты завоевали четыре медали на Первенстве ЦФО

Брянские самбисты завоевали три золотых и одну бронзовую медали на Первенстве ЦФО в Серпухове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет прошло в Серпухове Московской области. В турнире участвовали около 500 спортсменов из 17 регионов страны.

Сборная Брянской области завоевала четыре награды. Так бронзовым призёром турнира стала Анна Школа из спортшколы по борьбе Брянска. Воспитанник Глинищевской школы Брянского района Степан Федосенков завоевал золотую награду. также первые места заняли Абдула Хайбулаев из «Руси» и Анастасия Цыганкова из «Торпедо».

Брянские спортсмены будут участвовать в первенстве России.