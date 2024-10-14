Брянские самбисты завоевали шесть медалей в Смоленске

Брянские самбисты завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске впервые прошли всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Непобедимый». Турнир посвятили памяти заслуженного мастера спорта и тренера СССР Анатолия Харлампиева.

За медали сражались лучшие самбисты из 25 регионов. В их числе и воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Они завоевали одну золотую, одну серебряную, а также четыре бронзовые медали.