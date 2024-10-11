Брянские школьники поучаствовали во всероссийском фестивале ГТО в «Артеке». Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В международном детском центре «Артек» в Крыму прошёл всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Школьники из 47 регионов состязались в беге, плавании, прыжках в длину, стрельбе из электронного оружия. Честь Брянской области отстаивали команда из города Жуковка.

«Финальный этап, прежде всего, отличался насыщенностью. Конкуренция среди регионов есть, и серьезная. К сожалению, нашей команде не удалось в этом году занять призовое место и показать лучший результат. Но двигаясь от этапа к этапу, мы каждый день становились лучше и лучше, получили незабываемый опыт и поставили себе новые спортивные цели», – рассказали юные спортсмены.

Победу на фестивале одержала команда из Алтайского края.