Брянские спортсменки завоевали семь медалей на фестивале женского спорта

Брянские спортсменки «Спартака» завоевали семь медалей на всероссийском фестивале женского спорта. Об этом сообщили региональном профильном департаменте.

В Анапе прошёл XXI Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота, Грация, Идеал». Брянскую область представила команда спортивного комбината «Спартак».

Спортсменки завоевали одну золотую медаль в соревнованиях по дартсу, три серебряных – в волейболе, настольном теннисе и эстафете, а также три бронзовые – в настольном теннисе и общей физической подготовке.

Кроме того, главный приз «МИСС КРАСОТА» достался спортсменке из Брянска Татьяне Чепелуевой.