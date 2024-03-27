Брянские спортсменки завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО по боксу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Королёве прошло Первенство Центрального федерального округа по боксу среди девушек от 13 до 22 лет. За медали боролись 196 спортсменок из 13 регионов.

Брянскую область представили воспитанницы спортшколы «Олимп». Они завоевали три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые. Четыре победительницы выступят на Первенстве России.