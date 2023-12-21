Брянские спортсмены и ветераны СВО участвуют в «Играх несклоняемых»

Команда спортсменов и ветеранов спецоперации из Брянской области участвует во Всероссийских соревнованиях «Игры несклоняемых». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Белгороде в Центре адаптивных видов спорта «Вершина» стартовали Всероссийские соревнования «Игры несклоняемых». Участвуют в них спортсмены от 10 до 17 лет, а также ветераны СВО из Брянской, Белгородской, Курской, Херсонской и Запорожской областей, Севастополя, ДНР и ЛНР. Команда Брянской области состоит из 29 человек.

«Мы подбирали крепкую сборную, чтобы достойно выступить на этих Играх. Нашей команде предстоит пройти полосу препятствий и побороться в нескольких видах спорта: армрестлинге, гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и футболе», – рассказал капитан брянской команды Денис Клинковский.

Команда-победитель «Игр несклоняемых» получит от фонда «Наш спорт» 500 тысяч рублей.