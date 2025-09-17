Город32

Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского

2025, 17 сентября 15:48 Спорт
Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского
Источник фото

Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры святого князя Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского прошли в Санкт-Петербурге. В них приняли участие команды из 74 регионов России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Индонезии, Египта и Гагаузии. В состав каждой сборной были духовные наставники. 

Так, брянскую команду сопровождал руководитель комиссии по вопросам физкультуры и спорта Брянской епархии, иерей Александр Шатов.

Спортсмены Брянской области состязались в мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, самбо, шахматах, а также выполняли нормативы ГТО. Команда заняла 38 место. 

Кроме того, брянские спортсмены посетили Божественную Литургию в Храме Спаса на Крови и поучаствовали в Крестном ходе в день памяти святого благоверного Александра Невского.

Читайте также
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
17 сентября 17:39
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
Акция «Сила земли» прошла в Брянске
17 сентября 16:33
Акция «Сила земли» прошла в Брянске
Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов
17 сентября 15:31
Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов
Памятный митинг прошёл в центре Брянска
17 сентября 12:38
Памятный митинг прошёл в центре Брянска

Новости регионов

17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным? 
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами.   Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного

Актуальные темы

Общество
В Брянске ограничат движение транспорта в День города
Общество
Специалист из Брянска возглавила роддом в Обнинске
Происшествия
Человек пострадал на пожаре в Брянске
Лента новостей
Водитель машины пострадал при атаке дронов в Стародубском округе
Общество
Новую школу торжественно открыли в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября
Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области
Александр Богомаз и Борис Эбзеев обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Брянской области

Как сообщает телеграм канал "Россети Центр", в день празднования 1 040-летия со дня образования Брянска состоялась встреча Губернатора Александра Богомаза и Генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика