Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры князя Александра Невского

Брянские спортсмены поучаствовали в Международных игры святого князя Александра Невского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского прошли в Санкт-Петербурге. В них приняли участие команды из 74 регионов России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Индонезии, Египта и Гагаузии. В состав каждой сборной были духовные наставники.

Так, брянскую команду сопровождал руководитель комиссии по вопросам физкультуры и спорта Брянской епархии, иерей Александр Шатов.

Спортсмены Брянской области состязались в мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, самбо, шахматах, а также выполняли нормативы ГТО. Команда заняла 38 место.

Кроме того, брянские спортсмены посетили Божественную Литургию в Храме Спаса на Крови и поучаствовали в Крестном ходе в день памяти святого благоверного Александра Невского.