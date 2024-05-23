Брянские спортсмены выиграли турнир по стендовой стрельбе

Брянские спортсмены выиграли три медали на турнире по стендовой стрельбе. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте.

В стрелковом клубе «Брянск» прошли соревнования по стендовой стрельбе. В олимпийских дисциплинах «трап» и «скит» состязались спортсмены из Брянска, Калуги, Курска и Подмосковья.

В дисциплине «трап» золотую медаль завоевал брянец Алексей Науменко. В тройку лидеров также вошли Ольга Головачёва из Калуги и Дана Паскаль из Курска.

А в дисциплине «скит» победил Иван Самородский из Брянска. Призёрами стали Алексей Прашек из Подольска и Владимир Тагильцев из областного центра.