Брянские спортсмены завоевали 11 наград на Первенстве ЦФО по пауэрлифтингу

Брянские спортсмены завоевали 11 медалей на Первенстве ЦФО по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок завершилось в Туле. Сборная Брянской области завоевала на соревнованиях 11 медалей.

Так, воспитанница спортшколы «Олимп» Ева Шеремето-Марина стала первой среди юниорок в категории 63 кг, а также в абсолютном зачёте среди юниорок. Её коллега по школе Никита Честнихин завоевал золотую награду среди юношей до 18 лет в категории 83 кг . Он же стал бронзовым призёром в абсолютном зачёте среди юношей до 18 лет. Также спортсменка «Олимпа» Ангелина Кузьменок завоевала серебряную медаль среди девушек до 18 лет в категории 47 кг.

Две золотые награды получил Зорик Пиначян из Климовской спортшколы. Также победу на первенстве одержал Артём Руденко из того же спортивного учреждения. Бронзовым призёром стал Павел Донсков из унечского «Электрона».

Сборная Брянской области среди юниорок заняла 1 место в командном зачёте. Серебряные награды достались команде юношей до 18 лет.