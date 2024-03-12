Брянские спортсмены завоевали две медали на чемпионате России

Брянские спортсмены завоевали две бронзовые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Обнинске прошёл чемпионат России по пауэрлифтингу. В турнире участвовали 130 сильнейших спортсменов из 42 регионов. Они выступили в классическом троеборье: приседание со штангой, жим лёжа и становая тяга.

Воспитанница Климовской спортшколы Алина Николаенко завоевала бронзовую медаль в категории +84 кг. Спортсмен школы «Олимп» Брянска выступал в категории +120 кг. Он также стал третьим на турнире.