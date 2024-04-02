Брянские стрелки завоевали две золотые медали на Кубке России

Брянские спортсмены завоевали две золотые медали на Кубке России по стендовой стрельбе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортинг-клубе «Москва» прошёл первый этап Кубка России по стендовой стрельбе в дисциплине «спортинг-компакт». В турнире участвовали члены «Стрелкового клуба «Брянск».

Антон Шляпцев выполнил норматив «Мастер спорта». Брянец занял первое место в категории «В».

Также золотую награду соревнований завоевал Степан Ермаков. Он выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта».