Брянские студенты сдали зачёт по самбо

Брянские студенты училища олимпийского резерва сдали зачёт по самбо. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Первый семестр студенты IV курса Брянского государственного училища олимпийского резерва проходили курс «Азбука самбо». Полученные знания и навыки они продемонстрировали на ковре Дворца единоборств. К сдаче «зачёта» студенты подошли творчески. Их подготовку оценили преподаватели и директор колледжа, а также мастер спорта России международного класса Роман Зубов.

В командном зачете первой стала группа №42, второй – группа №41, а третьей – группа №46. «Зачёт» по курсу получили все участники.