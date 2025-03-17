Брянские студенты завоевали медали на Зимнем чемпионате по легкой атлетике

Брянские студенты завоевали две медали на Зимнем чемпионате по легкой атлетике. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Тула прошёл Зимний студенческий чемпионат в закрытых помещениях. В спортивно-развлекательном комплексе «Тулица» собрались более 450 участников из 57 вузов России.

Брянск представляли сборные команды по легкой атлетике БГУ имени Петровского и БГИТУ.

В толкании ядра третье место заняла студентка БГУ Екатерина Гудова. В прыжках в высоту также бронзовую медаль завоевал учащийся этого вуза Антон Понышев.

Сборной БГУ не хватило всего пять очков до пьедестала почёта.