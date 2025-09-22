Брянские теннисисты вошли в ТОП-5 команд ЦФО

Брянские теннисисты вошли в ТОП-5 команд на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Шилово в Рязанской области состоялось первенство Центрального федерального округа по настольному теннису. Участвовали в соревнованиях 19 команд юношей и девушек в возрасте до 14 лет.

Брянскую область представили воспитанники Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Команда одержала семь побед и допустили лишь два поражения. Брянцы заняли пятое место в общем зачёте.