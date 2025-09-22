Брянские теннисисты вошли в ТОП-5 команд ЦФО
Брянские теннисисты вошли в ТОП-5 команд на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В посёлке Шилово в Рязанской области состоялось первенство Центрального федерального округа по настольному теннису. Участвовали в соревнованиях 19 команд юношей и девушек в возрасте до 14 лет.
Брянскую область представили воспитанники Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Команда одержала семь побед и допустили лишь два поражения. Брянцы заняли пятое место в общем зачёте.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного