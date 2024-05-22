Брянские тхэквондисты завоевали девять медалей в Рославле

Брянские тхэквондисты завоевали девять медалей на первенстве Рославльского района. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Рославль Смоленской области прошло первенство Рославльского района и спортшколы олимпийского резерва «Юность России» по тхэквондо. В турнире участвовали свыше трёхсот юных спортсменов из Смоленской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Регион представили 18 воспитанников Брянской федерации тхэквондо. Спортсмены завоевали две золотые медали, одну серебряную и шесть бронзовых.