Брянские тяжелоатлеты завоевали две золотых медали во Владимире

Брянские тяжелоатлеты завоевали две золотых медали на всероссийском турнире во Владимире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Владимир прошли всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Золотые купола». Турнир посвятили памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова.

В соревнованиях приняли участие воспитанники брянского спорткомплекса «Десна». В весовой категории золотую медаль завоевал Владимир Левкин. Также первое место занял Михаил Фетисов. Он выступал в категории 96 кг.